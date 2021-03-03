رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محمد وحيد: عدد منتجى المحتوى فى مصر يكفى لخلق سوق إعلان جديدة وأدعوهم لاغتنام الفرصة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:25 ص
محمد وحيد
محمد وحيد
طباعة
قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الاقتصاد الرقمى واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة فى العمل والإدارة والتجارة والخدمات، لكن ما يزال الأمر قاصرا نوعا ما فيما يخص التسويق الإلكترونى وتوظيف المحتوى فى توليد دخل مباشر، وهناك فرص عديدة لامعة وغير مستغلة فى هذا الإطار، ويتعين على الشركات والأفراد من منتجى المحتوى والتجار الإلكترونيين والنشطين فى مجالات التسويق والإعلان اغتنام تلك الفرصة، من أجل مزيد من المزايا والعوائد ونمو كل القطاعات المرتبطة بتلك الأنشطة.

وأضاف محمد وحيد، أن عدد مُنتجى المحتوى والمستخدمين النشطين على المنصات وتطبيقات التواصل المختلفة بات أضعاف ما كان عليه منذ سنوات قليلة، وحجم المحتوى والمواد المتداولة تضاعف عشرات المرات، لكن حتى الآن سوق الإعلانات الإلكترونية وعوائدها أقل من المتوقع، ولا تنمو بمستويات كبيرة أو بوتيرة مستقرة. متابعا: "لدينا آلاف من منتجى المحتوى المستقلين، ومئات الشركات والمنصات الكبرى العاملة فى المجال، وجمهور يُقدر بعشرات الملايين، وما يزال سوق الإعلانات والتجارة الإلكترونية محدودا جدا بالقياس إلى المعدلات العالمية والإقليمية، والمؤسف أن أغلبه يذهب لشركات عالمية وإقليمية، وتظل حصة المصريين من المؤسسات والأفراد الأقل، وهو وضع مغلوط ويُمكن تصحيحه بسهولة، لكن على الجميع أن يستوعب حجم التطورات ويجيد التعامل معها بكفاءة واقتدار".

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن المنصات ومواقع التواصل ظلت سنوات طويلة تفتقر إلى محتوى عربى، أو مصرى على وجه التحديد، بالقدر الكافى أو المتناسب مع تعداد المصريين وحجم انتشارهم على تلك المنصات، لكن تغيرت الأوضاع تماما خلال السنوات الأخيرة وأصبح لدينا آلاف المنصات الرائجة لأفراد وشركات، وملايين الساعات سنويا من المحتوى الجيد، وحال تنظيم القدرات والطاقات، والوصول إلى صيغة تجمع كل تلك المجموعات، يمكن تدشين سوق ترفيهية وإعلانية وتجارية ضخمة، وتحقيق عوائد وأرباح جيدة لكل الأطراف.

وشدد "وحيد"، على أن الإعلان المباشر والتسويق الشخصى أنجح أدوات الوصول إلى الجمهور أو المستهلكين المستهدفين، ويُمكن تحقيق ذلك من خلال مجتمع المحتوى المصرى الخالص، سواء عبر ابتكار ومُعالجة وإنتاج مواد دعائية خاصة وفق طبيعة الجمهور والمنصات، أو توظيف المحتوى الرائج وحسابات الأفراد العاديين فى الوصول إلى صيغة أقرب إلى التسويق الشخصى المباشر، ومن خلال ذلك يمكن أن تصل الشركات والتجار وأصحاب المنتجات والخدمات إلى مستهلكيهم بطريقة أكثر فاعلية، وأن يكسب منتجو المحتوى بشكل أفضل، وأن يُحقق الأفراد العاديون على المنصات ومواقع التواصل ربحا معقولا عبر تحويل حساباتهم وصفحاتهم إلى نقاط ترويج مباشر للمحتوى والمواد الترفيهية والدعائية، داعيا الجميع إلى دراسة الأمر واغتنام الفرصة، ومبشرا بقرب إطلاق منصة خاصة وتطبيقا نوعيا متطورا لتحقيق تلك الفكرة المهمة والإيجابية للاقتصاد والدولة والمجتمع وكل مواطن لديه حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعى.

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

الصور

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة