وكيل «تعليم مطروح» يتفقد امتحانات أولى إعدادي.. ويوجه بتكريم مدير مدرسة

قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمدرستي السيدة عائشة الإعدادية بنات ووادي ماجد الإعدادية بنين وسط مدينة مرسى مطروح، لمتابعة مسار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الإعدادي فترة واحدة لمدة ساعتين بنظام أسئلة الاختيار من متعدد، وسط تدابير وقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي في إطار الحرص على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.وأوضح سلامة، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة واضحة، لافتًا إلى أنه شدد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة مواصلة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المحكمة في مواجهة كورونا مع اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية وبسهولة ويسر.وتابع سلامة سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة في المدرستين، مؤكدا لأعضائها على ضرورة الالتزام بالمصداقية والأمانة المهنية وتقدير المسؤولية لإعطاء كل طالب حقه كاملا دون نقصان مع الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير إلى صابرين بحر، مدير مدرسة السيدة عائشة وهيئة التدريس بالمدرسة، موجهًا مجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح التعليمية بتكريمهم عرفانا بالمجهودات المبذولة والعطاءات الزاخرة والتي توجت بتحقيق عملية امتحانية متكاملة يسودها الجدية والالتزام والانضباط.