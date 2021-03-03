الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

تعتزم الصين تطعيم 560 مليون شخص أو 40% من السكان ضد فيروس كورونا بنهاية يونيو المقبل، مع إضافة 330 مليونا آخرين بنهاية العام، لتصل النسبة إلى نحو 64% من إجمالي عدد السكان.وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الأربعاء أن السلطات الصينية عقدت أمس الثلاثاء اجتماعا عبر الفيديو لمسئولي فروع مراكز السيطرة على الأمراض في جميع أنحاء البلاد، للتنسيق وتسريع عملية التطعيمات الجماعية.وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تحقيق نسبة التطعيمات المستهدفة من أجل حماية سلسلة من الأحداث المهمة المقبلة مثل الاحتفالات بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم المقررة في يوليو المقبل، والمؤتمرات الدولية والأحداث الرياضية الكبرى في النصف الثاني من العام، ودورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين 2022.وشدد على ضرورة اللحاق بالدول الرائدة في العالم في معدلات التطعيم في أسرع وقت ممكن؛ لتجنب حدوث "فجوة في التطعيم".يشار إلى أن الصين قامت بتطعيم نحو 52 مليون شخص بلقاحات "كوفيد-19" حتى نهاية فبراير الماضي.