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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موافقة على محطة صرف صحي في شبراخيت بالبحيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:21 ص
محطة صرف
محطة صرف
البحيرة معوض هويدى
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أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 6 قراريط، تبرع أحد المواطنين الواقعة بـ"حوض الجروانة نم 1" جزيرة نكلا بمركز شبراخيت.

يأتى ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وأكد محافظ البحيرة، أنه سيتم إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للموقع بدون أي تعديات.


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