قداسة البابا يستقبل أسقف البرازيل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أغاثون أسقف البرازيل.وتستأنف لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، فعاليات اليوم الثالث لاجتماعات لجانه، والتي تستمر لثلاثة أيام، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم غد الخميس.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.