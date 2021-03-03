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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الفريق محمد فريد يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته إلى السودان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:19 ص
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد
الدستور
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عاد إلى أرض الوطن، الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق، وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتناولت اجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التى تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

واشتملت الزيارة على لقاء الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، إذ نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنًا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

كما التقى وزير الدفاع السوداني ونقل إليه تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام
للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أكد عمق العلاقات المصرية السودانية باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومي لكلا البلدين.

ثم التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين، بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة.

من جانبه، أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن هناك توافق في الرؤى حول جميع الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان.

كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أنَّ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتدادًا لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية.

حضر الاجتماعات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

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