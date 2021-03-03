بعد إدراجه جدول المخدرات.. دواعي استعمال كونجستال

أصدرت شعبة الأدوية قرار إدراج 14 نوعًا من الأدوية ضمن جدول المخدرات، جاء بعد اجتماعات لعدد من الجهات، بينها هيئة الدواء ومباحث التموين ومباحث المخدرات، بعد ملاحظة الإقبال الكبير من المدمنين على هذه الأدوية.ومن المثير للجدل إدراج دواء كونجستال ضمن الجدول، ولكن هناك نوعين منه، أقراص وشراب، والأخير هو الذي تم إدراجه.- يحتوي congestal على باراسيتامول الذي يستخدم لتسكين الألم وخفض الحرارة.- يحتوي على كلورفينارمين ماليات، يعمل كمضاد للهستامين (الهستامين: مادة يفرزها الجسم وتسبب ظهور أعراض الحساسية والبرد) وقد يسبب النعاس أحيانًا.- يحتوي على سودوإفدرين هيدروكلوريد، ويعمل كقابض للأوعية الدموية ويخفف من احتقان الأنف.-ويستخدم للأعراض التالية: الحمى والصداع المصاحب للبرد والإنفلونزا، احتقان الأنف والجيوب الأنفية، ألم الجيوب الأنفية، رشح الأنف والعطس، التهابات الأنف والزور، حكة العين المصاحبة للحساسية.-يمنع استخدامه لمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، مرضى الالتهاب الرئوي.