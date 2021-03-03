رئيس الهند يتلقى لقاح كورونا

تلقى الرئيس الهندي رام نات كوفيند، اليوم الأربعاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الرئيس الهندي تلقى اللقاح المضاد للفيروس في أحد المستشفيات بالعاصمة نيودلهي.وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تلقى أيضا قبل أيام الجرعة الأولى من اللقاح في إطار المرحلة الثانية من نشر اللقاح في البلاد، والتي تستهدف من تزيد أعمارهم على 60 عاما، ومن يعانون من عدة حالات مرضية ممن تزيد أعمارهم على 45 عاما.