إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على مساحة الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «حوش عيسى، الدلنجات، شبراخيت، دمنهور، إيتاي البارود»، عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 2382 م2.وكانت الإزالات عبارة عن «حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2100 متر بنطاق قرية أبوالشقاف عكاشة بحوش عيسى، وهى مخصصة لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 150 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية».كما تم «إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة 72 م٢ بشبراخيت عبارة عن سور بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعدٍ بمساحة 60 م٢ عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومسقوف بالصاج بقرية البرنوجي التابعة لمجلس قرية نديبة بدمنهور، وتنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بقرية جبارس بإيتاي البارود».