رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة بالبحيرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:17 ص
حالات تعدٍ
حالات تعدٍ
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على مساحة الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «حوش عيسى، الدلنجات، شبراخيت، دمنهور، إيتاي البارود»، عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 2382 م2.

وكانت الإزالات عبارة عن «حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2100 متر بنطاق قرية أبوالشقاف عكاشة بحوش عيسى، وهى مخصصة لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 150 متر بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية».

كما تم «إزالة فورية لحالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة 72 م٢ بشبراخيت عبارة عن سور بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعدٍ بمساحة 60 م٢ عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومسقوف بالصاج بقرية البرنوجي التابعة لمجلس قرية نديبة بدمنهور، وتنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بقرية جبارس بإيتاي البارود».

موضوعات متعلقة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الصور

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة