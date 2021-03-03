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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية عن تعهدات أردوغان بشأن حقوق الإنسان: لا يفعل ما يقوله

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:17 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قال كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، إن تعهدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحسين حقوق الإنسان في تركيا، الواردة في "خطة عمل" أمس الثلاثاء، تفتقر إلى المصداقية.

وقال كيليجدار أوغلو في تصريحات لصحيفة سوزكو اليوم الأربعاء: "هناك فرق 180 درجة بين ما يقوله وما يفعله"، لذلك، فإن كل ما يقوله أردوغان ليس له مصداقية، حيث يرى الناس العديد من المظالم في حياتهم اليومية".

وتعهد أردوغان، متحدثًا أمام جمهور من بينهم مبعوثي الاتحاد الأوروبي في القصر الرئاسي أمس الثلاثاء، بتعزيز سيادة القانون وتغيير التشريعات التي تحكم الانتخابات والأحزاب السياسية كجزء من حزمة إصلاحات دستورية وحقوقية.

كما تضمنت الخطة، التي نُشرت إلى جانب خطاب أردوغان، تعهدًا بحماية حرية التعبير والرأي، وقال أردوغان إن القواعد الجديدة ستطبق "طالما يحترم الناس الحقوق الشخصية للآخرين".

وقال أوغلو: كل ما هو موجود في الخطة موجود بالفعل في جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين والنصوص الدستورية، وتابع: "الشيء المهم هو إعادة تنشيطها" وأضاف: إنهم يتحدثون عن استقلال القضاء ويعلم الجميع أن القضاء ليس مستقلًا في تركيا".

وقال أوغلو: إن البرلمان التركي يخضع أيضًا لوصاية أردوغان.

يأتي هذا فيما ابتعدت تركيا بشكل حاد عن القيم والمعايير الأوروبية في السنوات الخمس الماضية، مما دفع بعلاقة الدولة مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى تاريخي.

كما أعرب البرلمان الأوروبي في (نوفمبر) عن مخاوفه العميقة بشأن تجاهل القضاء التركي لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن المحاكم في البلاد تخفق بشكل متزايد في احترام أحكام المحكمة الدستورية.

يأتي هذا فيما قال هوارد إيسنستات، وهو خبير في الشؤون التركية في جامعة سانت لورانس في نيويورك: لا يوجد أمر ملموس يذكر حول كيفية تغيير ذلك الوضع، على سبيل المثال، تجربة الصحفيين الذين ينقلون معلومات لا تريد الحكومة نشرها، كان هناك القليل لشرح كيف سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد السجناء السياسيين".

وتأتي الإصلاحات المفترضة في وقت تحاول فيه تركيا إصلاح علاقاتها مع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لتعويض آثار التدهور الاقتصادي.

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