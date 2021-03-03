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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم ولاية جونقلي السودانية يكشف تفاصيل تحطم طائرة ومقتل 10 أشخاص

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:17 ص
تحطم طائرة
تحطم طائرة
منار أحمد
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أفادت وكالة فرانس برس الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن حاكم ولاية جونقلي في جنوب السودان، ديناي شاغور، أعلن عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، في تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جنوب السودان.

ونقلت الوكالة عن شاغور قوله: "تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة (إتش كاي 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم في الثاني من مارس 2021 قرابة الساعة 17:05".

وتابع: "قتل 10 أشخاص من بينهم الطياران. نتوجه بصلواتنا إلى عائلاتهم وأقربائهم".

وأوضح النص أن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

ولم يعرف حتى الآن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة. وأكدت الشركة أن بعض المعلومات تفيد عن "10 أشخاص، وأخرى عن 24"، مكتفية بتأكيد "مقتل جميع" الركاب.

وقال مدير شركة الطيران أيي جوانغ أيي لوكالة فرانس برس، الأربعاء، "كل ما قيل لنا أن الطائرة أقلعت بصورة طبيعية متوجهة إلى بياري، وحطت، وعندما أقلعت للانطلاق إلى جوبا تحطمت".

وأضاف "لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما الذين تسبب بالحادث، لم نرسل بعد فريق تحقيق إلى الموقع".

وفي 2017، اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو شمال غربي البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.

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