فاينانشيال تايمز: ألمانيا تتخلف عن أمريكا وبريطانيا في حملات التلقيح ضد كورونا

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تخلفت كثيرًا عن بريطانيا والولايات المتحدة في حملات تلقيح سكانها ضد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينما تتعرض استراتيجيتها بشأن اللقاحات والتكنولوجيا التي تدعمها في ذلك لانتقادات شديدة.وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - إن ألمانيا تشتهر بالريادة التكنولوجية والمعرفة الهندسية والكفاءة العامة.. لذلك لا عجب في أن حملتها للتطعيم ضد كوفيد-19 سرعان ما تعرضت لانتقادات وطنية وسخط عام.وأوضحت أنه حتى الآن، لم تقدم ألمانيا سوى 6.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا، مقارنة بـ 75.2 مليون في الولايات المتحدة و21 مليون في المملكة المتحدة، كما أن أكثر ما يلفت النظر هو أنها تمتلك حاليا حوالي 2.3 مليون جرعة لقاح لم تُستخدم بعد.من جانبه، قال ماركو بوشمان النائب عن حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض:" إن هناك دولا، مثل المغرب، قامت بتلقيح سكانها بسرعة أكبر من ألمانيا".. فيما عنونت إحدى الصحف الألمانية صفحتها الأولى بـ"أعزائنا البريطانيين، نحن نحسدكم"، في إشارة إلى أن بريطانيا أعلنت قبل ساعات بأنها ستنهى إغلاقها يوم 21 يونيو القادم بعد إتمام حملات التلقيح الوطنية الحالية.وفي هذا، قالت "فاينانشيال تايمز" إن الوضع الراهن في ألمانيا يتناقض بشكل صارخ مع تعامل برلين حيال الموجة الأولى من الوباء، حيث كانت استجابتها للأزمة موضع حسد العالم، بعد أن قررت الإغلاق في وقت مبكر، وأنشأت نظامًا مثاليًا لتتبع حالات الإصابة وكبح جماح الفيروس بسرعة، حتى انتهى الأمر بواحد من أدنى معدلات الإصابة في أوروبا.غير أن الوضع اختلف في الموجة الثانية التي بدأت خلال فصل الشتاء وضربت ألمانيا بشكل أكبر، حيث أعاقت السلالة البريطانية الأكثر عدوى الجهود المبذولة لتوجيه ضربة قاضية للوباء، فيما لا يزال الإغلاق المعلن في ديسمبر الماضي ساريًا، كما أن نقص اللقاحات بددت الآمال على مستوى البلاد في العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية، على حد قول الصحيفة.كما أبرزت أن "الإحباط العام في بداية الأزمة بألمانيا كان يصب انتقاده على الاتحاد الأوروبي واستراتيجيته الفاشلة لشراء اللقاحات، ولكن مع وصول ملايين الجرعات من لقاحات " فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد وأسترازينيكا " إلى ألمانيا، تحول الانتقاد إلى السلطات الألمانية بسبب عجزها الواضح عن إدارة جميع اللقاحات التي بحوزتها".وردا على ذلك، يقول مسئولون في برلين إن هذه اللقاحات المُخزنة ليست مجرد "مهملة" ولكن يتم إجراؤها عمدًا للجرعات الثانية المطلوبة.. مع ذلك، أكدت الصحيفة البريطانية أن هناك عدة آلاف من جرعات لقاح أسترازينيكا - الذي يقتصر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا - لن يتم استخدامها إلى حد كبير بسبب سمعته السيئة لدى الجمهور الألماني.في الوقت نفسه، دعا أعضاء في البرلمان الألماني - بعضهم ينتمي إلى كتلة يمين الوسط بزعامة أنجيلا ميركل - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح نظام توزيع اللقاحات وتسجيل أسماء المستحقين عبر الانترنت، وأكدوا أن "العديد من كبار السن انتظروا طويلا في بعض المناطق، وهذا أمر غير مقبول وغير لائق، ويظهر عدم احترام كبار السن".مع ذلك، أصر مسئولون على أن وتيرة التطعيم آخذة في الارتفاع.. وقالوا إن مركزًا طبيًا تم إنشاؤه في مطار تيجيل القديم في برلين يوزع الآن أكثر من ألف جرعة أسترا زينيكا يوميًا، ارتفاعًا من 400 فقط في منتصف فبراير الماضي، في إشارة إلى أن المواقف العامة تجاه هذا اللقاح قد تتغير، وفي الوقت نفسه، فإن أربعة مراكز تطعيم كبيرة أخرى في برلين، توزع لقاحات بيونتيك وموديرنا، تعمل "بكامل طاقتها".