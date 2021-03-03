خبير: الاقتصاد المصري حقق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مصر حققت حوالي 5.6% كمعدل نمو اقتصادي في العام المالي 20182019، وكان متوقع في العام المالي الذي يليه ان يتحقق معدل نمو بنحو 6%، ولكن التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على عديد من القطاعات.و اضاف الإدريسي لـ"الدستور"، أن أبرز القطاعات التي تأثرت من تداعيات كورونا هي السياحة والطيران، بالإضافة إلى تراجع حجم التجارة العالمية وانكماش الاقتصاد العالمي فكل هذا أثر على معدلات النمو في مصر خلال العام المالي 20192020.وأشاد الخبير الاقتصادي، بأداء الاقتصاد المصري في قدرته على تحقيق معدل نمو إيجابي مقارنة بعديد من دول العالم والاقتصاديات الناشئة، مؤكدًا ان بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم إلا أن الحكومة المصرية تعمل على النهوض بالاقتصاد المحلى من خلال المبادرات والقرارات التي اتخذتها مؤخرًا.وأكد على أهمية مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، مؤكدًا انها ستحسن من معيشة المواطن المصرى داخل قرى ومراكز صعيد مصر، مضيفًا أن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن بالشكل اللائق يعد استثمار في رأس المال البشري.ولفت إلي أن تطوير قرى الصعيد يؤدي إلى مواجهة ظاهرة الهجرة إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري للحصول والبحث عن خدمات ومستوى معيشة أفضل.