تطوير شبكات الكهرباء في كفر الشيخ بـ2 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والانجازات وبخاصة في قطاع الكهرباء، لتطوير الشبكات وتحسين الجهد لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة بتكلفة استثمارية 2 مليون و676 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، لتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.وأضاف نورالدين، أنه تم تنفيذ تحسين الجهد لشبكات الكهرباء بقرى المحافظة، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي شملت تحسين الجهد بمركز ومدينة برج البرلس وتضمنت «إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الكوم الأحمر بمحول 200 كشك و400م كابل متوسط و8 أعمدة و2400م موصلات منخفض و75 متر كابل منخفض ليستفيد منها قرية الكوم الأحمر والقرى التابعة لها بتكلفة 614 ألف جنيه، وتم انشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد الغانمية الشرقى بمحول 200 كشك، و723م كابل متوسط و4 أعمدة ب كيلو موصلات منخفض و50 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 760 ألف جنيه.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم انشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية السبايعة بمحول 200 كشك و455م كابل متوسط بعمودين و50 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 544 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الوهابية بمحول 200 كشك و800 متر كابل متوسط و984 متر موصلات وعمودي منخفض ب 75 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 758 ألف جنيه، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.