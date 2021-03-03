رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطوير شبكات الكهرباء في كفر الشيخ بـ2 مليون جنيه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:15 ص
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
عمرو الشامي
طباعة
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والانجازات وبخاصة في قطاع الكهرباء، لتطوير الشبكات وتحسين الجهد لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة بتكلفة استثمارية 2 مليون و676 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، لتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

وأضاف نورالدين، أنه تم تنفيذ تحسين الجهد لشبكات الكهرباء بقرى المحافظة، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي شملت تحسين الجهد بمركز ومدينة برج البرلس وتضمنت «إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الكوم الأحمر بمحول 200 كشك و400م كابل متوسط و8 أعمدة و2400م موصلات منخفض و75 متر كابل منخفض ليستفيد منها قرية الكوم الأحمر والقرى التابعة لها بتكلفة 614 ألف جنيه، وتم انشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد الغانمية الشرقى بمحول 200 كشك، و723م كابل متوسط و4 أعمدة ب كيلو موصلات منخفض و50 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 760 ألف جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم انشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية السبايعة بمحول 200 كشك و455م كابل متوسط بعمودين و50 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 544 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نقطة جديدة لتحسين الجهد بقرية الوهابية بمحول 200 كشك و800 متر كابل متوسط و984 متر موصلات وعمودي منخفض ب 75 متر كابل منخفض ليستفيد منها القرى المذكورة بتكلفة مالية 758 ألف جنيه، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

3 أشقاء يقتلون أخيهم بمعاونة الأب.. و«عشماوي» يقتص منهم

الصور

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. استلام مدرسة ووحدتي طب أسرة بأسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة