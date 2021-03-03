معلمون ينصحون أولياء أمور للوقاية من «كورونا» أمام مجمع المدارس بالعمرانية

تجمع عدد كبير من أولياء الأمور أمام بوابات الدخول بمجمع المدارس بمنطقة العمرانية، منتظرين أي بشارة للاطمئنان على ذويهم، دون الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وحرص المعلمون على توجيه النصح للأهالي للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة في ظل ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الراهنة.وقالت أميرة محمد، مدرسة لغة عربية، بمدرسة أحمد عرابي، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن أولياء الأمور لا يحرصون على الانصياع للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة: «لاحظنا هذا الأمر خلال الأيام الماضية فقررنا الخروج إليهم لتوعيتهم».ولفتت إلى أن حالة الإهمال التي يعيشها أولياء الأمور، ليست في صالحهم، مؤكدة أن التواجد أمام بوابات المدرسة غير مجدي في شيء.