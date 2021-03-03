التضامن: تعاون مع مستشفيات العزل لتوفير احتياجات أسر «تكافل وكرامة»

قالت راندا رزق مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى للمسئولية المجتمعية، إن الوزارة أجرت تعاون مع المستشفيات التعليمية لتوفير احتياجات أسر الدعم النقدي تكافل وكرامة، عند حدوث أي حالات كورونا بينهم، وعليهم أن يتوجهوا فورا إلى هذه المستشفيات التي خصصت للعزل.وأكدت فى تصريحات للدستور، أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لمواجهة تداعيات الأزمة وصلت إلى ٢ مليار جنيه، وذلك فى إطار تحمل المسؤولية المجتمعية للوزارة، فى ظل الارتقاء بالرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول لرفع كفاءة دور الرعاية وتوفير كل الأجهزة الخاصة بالخدمات التعليمية للأبناء الموجودين في هذه الدور، كما أن الوزارة ستقوم من خلال الواي بمراقبة أداء دور الرعاية، مشددة على أن الوزارة تسعى لتطوير الرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة بتنفيذ عدد من التدخلات المتعددة.وأوضحت أن الوزارة وضعت ملف ميكنة الخدمات على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدمها للمواطنين، موضحة أن الوزارة مستمرة في ميكنة كافة إداراتها لاستخراج أي بيان بشكل دوري وفوري يساعد فى خدمة المواطنين.