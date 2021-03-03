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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الغربية»: لا شكاوى تذكر خلال امتحانات اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:12 ص
المهندس ناصر حسن
المهندس ناصر حسن
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية،إن العمل داخل لجان الامتحانات، اليوم الأربعاء، سار بانتظام وأنه يتابع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية العشر قبل الامتحانات وتُعاد العملية يوميًا عقب الامتحان، مؤكدًا انحسار الشكاوي وندرتها، مضيفًا أنه لا شكاوى تُذكر اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه سبق التأكيد على مدراء المدارس ضرورة دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام الطلاب من جهة وأمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من جهة أخرى، مع توفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

وكان وكيل وزارة التعليم بالغربية، قد قام بجولة داخل لجان مدارس المحافظة، لتفقد سير الامتحانات ومتابعة شكاوى الطلبة، والاستفسار عن وضع شبكات الانترنت أثناء فترة الامتحانات لرفع كافة أسباب أي شكاوي تواجه الطلبة خلال أداء الامتحانات.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحاني الرياضيات واللغة الأجنبية، بنظام التابلت، وهو اليوم الثالث في الامتحانات بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي.

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