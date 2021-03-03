57 ألف شخص حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في 18 محافظة

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا للمحافظين للتوجيه بسرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالوزارة والمحافظات للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، طبقًا لاشترطات المرحلة الأولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.وأكد شعراوي أن إجمالي عدد الحالات المتقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ 58 ألفا و126 شخصا، حصل منهم على بطاقة الخدمات حتى الأن حوالي 57 ألفا و352 شخصا في 18 محافظة، هى الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد وأسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحيرة.وأوضح شعراوى أن الوزارة حريصة على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التى تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين فى المجتمع فى ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.