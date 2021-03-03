انهيار جديد لليرة التركية أمام العملات الأجنبية

ول

شهدت الأسواق المصرفية التركية، ارتفاعًا نسبيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إذ سجل الدولار الأمريكي سعر 7.34 ليرة تركية، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 8.87 ليرة تركية، فيما وصل سعر جرام الذهب إلى 4.7 ليرات.وكان الدولار الأمريكي اختتم تعاملات أمس عند 7.32 ليرة، بينما وصل سعر صرف اليورو إلى 8.82 ليرة، وسجل جرام الذهب 404 ليرات.وكان وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، سبق أن أكد أن تحقيق الاستقرار في الأسعار يعد من الأولويات الأساسية لوزارته خلال العام الحالي.وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأالإثنين ، إن الوزارة ستعمل خلال العام الحالي على مكافحة التضخم، وتأمين تحقيق الاستثمارات الدائمة وذات الجودة المرتفعة، وفتح الباب أمام تعزيز عملية الإنتاج والنمو.