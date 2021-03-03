بدء تطعيم الأطقم الطبية في الإسكندرية بلقاح كورونا

قال الدكتور أحمد محسن، مدرس واستشاري الباطنة والمدير الأسبق لمستشفى عزل أبوقير، إنه تم البدء في تطعيم الأطقم الطبية بالإسكندرية بلقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يجري على مراحل.وأشار «محسن»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن لقاح كورونا أصبح مهمًا وضروريًا، مؤكدًا أنه لا يُوجد له آثار جانبية بخلاف المتعارف عليها، وأن معظم من حصل على المصل لم يحدث له أي مشاكل.وأوضح أن المصل وقائي ضد الإصابة بالفيروس، ومهم جدًا في الفترة القادمة، خاصة أن هناك موجة ثالثة بدأت، حيث إنه منذ 3 أسابيع أعداد المصابين بالفيروس في تراجع، لكن عادت للارتفاع من جديد، وتم اكتشاف 15 حالة في يوم واحد في إحدي العيادات الطبية الخاصة.وطالب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة والإقلال من نسبة الإصابة، منوهًا بأن اللقاح تم صرفه إلى جميع المستشفيات بالإسكندرية، وتم إعطاؤه للأولوية إلى أطباء مستشفيات العزل.