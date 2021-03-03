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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

3 ظواهر تضىء شهر مارس يمكن رؤيتها بالعين المجردة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:21 ص
الظواهر الفلكية
الظواهر الفلكية
هويدا سعيد
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إذا كنت من محبي متابعة الظواهر الفلكية، فأنت على موعد خلال شهر مارس الجاري مع 3 ظواهر فلكية عنوانها الرئيسي الإضاءة.

إحدى هذه الظواهر يشاهدها سكان المنطقة العربية وكامل النصف الشمالي من المنطقة العربية، ويمكنك توجيه نظرك نحو السماء للاستمتاع بها، أما الظاهرة الأخرى لا تشاهد إلا في المناطق القطبية بحسب "الجمعية الفلكية بجدة".

- الضوء البروجي
أما عن الظاهرة الأولى، فهي تلك التي تعرف بـ"الضوء البروجي"، وتعتبر الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعي في نهاية فبراير ومارس وأوائل أبريل، وهو أفضل وقت في السنة لرؤيته في بداية الليل بسماء الوطن العربي وكامل النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهذه الظاهرة هي توهج أبيض خافت هرمي ضبابي يمتد من نقطة غروب الشمس باتجاه نجوم الثور، وأبرزها نجم الدبران وعنقود نجوم الثريا، والفترة الحالية تمثل الوقت المناسب لرؤية الضوء البروجي، نظرا لمغادرة القمر سماء بداية الليل، حيث تمكن رؤيتها بالعين المجردة.

- العنقود الثريا
وتشهد سماء الوطن العربي بعد غروب الشمس، الأربعاء 3 مارس الجاري، وقوع كوكب المريخ بالقرب من عنقود الثريا، ويفصل بينهما 2.6 درجة وهو أقرب اقتران لهما منذ 20 يناير1991، وسوف يكون من السهل رؤية كوكب المريخ بالعين المجردة، يعتبر الحجم الكبير للثريا مناسبا للمناظير التي تكشف العديد من النجوم الخافتة المرتبطة بالعنقود النجمي واحتوائها كلها في منظر واحد، فالمريخ وعنقود الثريا لامعان بدرجة كافية لتصويرهما بواسطة الهواتف الذكية والكاميرات الرقمية.

- الشفق القطبي
ظاهرة الشفق القطبي، التي لم تتم رؤيتها بالعين المجردة، وإنما لا يشاهدها إلا القاطنون في المناطق القطبية بالمناظير، ويعرف علماء الفلك منذ فترة طويلة أنه خلال الأسابيع القريبة من حدوث الاعتدال الربيعي تتشكل بعض الشقوق المؤقتة في الغلاف المغناطيسي حول الكرة الأرضية ويمكن للريح الشمسية أن تتدفق من خلالها وتغذي عروضًا ساطعة لأضواء الشفق القطبي.

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