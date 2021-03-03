غرق طفلتان في ترعة بكفر الشيخ.. دفن «كوثر» وبحث مستمر عن «جنى»

لقيت طفلتان تبلغان من العمر 8 سنوات مصرعهما غرقا بترعة الرشيدية التابعة لقرية البصراط بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم العثور على جثة إحداهما، وجاري البحث عن الأخرى.وتلقى جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إشارة من رئيس قرية البصراط بغرق طفلتين من قرية "البراجة"، الأولى تدعى "كوثر محمود خلاف" والثانية "جنى حسن الفحام"، استخرجت جثة الأولى ودفنت.وأكد رئيس مطوبس، أنه ما زال البحث جاريا عن الطفلة "جنى الفحام" في الترعه الرشيدية، بحضور فرق الإنقاذ النهري، ومأمور المركز ورئيس قرية البصراط.