الأحزاب تطالب أردوغان بالكشف عن مكان اعتقال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي

كشف تقارير تركية أنه على الرغم من ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث عن الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والاعتقالات إلا أن قوات الشرطة التركية اعتقلت حميدة توران، مديرة منظمة حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة آغري.وطالبت عدد من الأحزاب المعارضة اليوم الأربعاء، الكشف عن مكان اعتقال حميدة توران، حيث أن مكان اختفائها لا يزال غامضا ولم يتم الكشف عنه.وكانت الشرطة التركية اعتقلت أمس الثلاثاء، الرئيسة المشاركة لبلدية دوغو بيازيد، التابعة لمدينة آغري «جونول أوزترك»، ومديرة منظمة حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة آغري «حميدة توران»، أثناء مغادرتهما مبنى المحافظة.وقال موقع «ميزوبتاميا»، إن السلطات التركية نقلتهما إلى مديرية الأمن، دون الإفصاح عن سبب الاعتقال حتى الآن.