رئيس مركز إطسا يتابع سير امتحانات الإعدادية

تابع خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، يرافقه دكتور حمدي محمد عبده مدير الإدارة التعليمية بإطسا، سير الامتحانات بالإعدادية.وأكد رئيس المركز، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بالمتابعة المستمرة للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية بجميع اللجان على مستوى مركز إطسا، وكذلك التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بامتحانات الإعدادية، وكذلك الإجراءات التنظيمية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.ومن جانب آخر أكد رئيس مركز ومدينة إطسا، على استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعقيم والتطهير بالشوارع المحيطة والمؤدية للمدارس واستكمال منظومة النظافة بالشوارع الرئيىسية والجانبية، المؤدية للمدارس.