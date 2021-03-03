انتهاء تصوير «هجمة مرتدة» آخر الأسبوع المقبل

قارب النجم أحمد عز وطاقم عمل مسلسله الجديد «هجمة مرتدة»، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل- على الانتهاء تمامًا من تصوير العمل الجديد.ويتبقى لفريق العمل 4 أيام تصوير فقط، ويسعى «عز» للسفر إلى المملكة الأردنية خلال الساعات القادمة لتصوير المشاهد المتبقية والانتهاء من العمل تمامًا نهاية الأسبوع المقبل.وكان المنتج تامر مرسي قد أطلق البوستر الرسمي للمسلسل الجديد، والذي ظهر فيه الثنائي هند صبري وأحمد عز، وهو ما أظهر شكلًا تشويقيًا للغاية عن محتوى العمل الذي ينتمي لأعمال المخابرات المصرية في فترة من الفترات.و"هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويشارك فى بطولته هشام سليم، وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.