تخلو من الإخوان.. تفاصيل تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن التشكيلة النهائية للحكومة الليبية الجديد سوف تخلو من الإخوان، يأتي هذا ومن المتوقع أن تعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على رئيسها عبد الحميد الدبيبة لضغوط وصلت إلى حد «الابتزاز»، وذلك وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.وأوضحت الصحيفة إلى أنه تم عقد اجتماع غير معلن، بين دبيبة وفائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، للاتفاق على مراسم تسليم السلطة في اليوم التالي لاعتماد مجلس النواب للحكومة الجديدة، وقالت المصادر، التي حضرت الاجتماع إن «الدبيبة» عرض على «السراج» تنظيم احتفال رسمي بالمناسبة، مشيرة إلى أنه رغم أن «السراج» وعد بالاستجابة لتسليم السلطة، فإنه يسعى للبقاء، وتعطيل تشكيل الحكومة، حسب تعبيرها.ولفتت في هذا السياق إلى اجتماعات عقدها في هذا الإطار أحمد معيتيق، نائب «السراج»، مع أعضاء بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» أمس في القاهرة، مشيرة إلى أن «السراج» بإجراء اتصالات مع أطراف دولية وإقليمية لتشكيل حكومة بديلة.وطبقا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المرشحين للحكومة المقترحة خضعوا لتدقيقات أمنية، بعدما طلب «الدبيبة» رأي جهاز الاستخبارات الليبي، وبعض أجهزة الأمن، بما في ذلك تلك الموالية للحكومة الموازية في شرق البلاد، بهدف التحقق من خلفياتهم الجنائية.وبدا أن الضغوط التي رافقت عملية تشكيل الحكومة الجديدة، أجبرت «الدبيبة» على اعتماد سيناريوهين رئيسيين، يقضي أولهما بتشكيل حكومة موسعة، تضم ما بين 24 إلى 26 وزارة، وتقديمها إلى مجلس النواب لاعتمادها. لكن في حال رفضها، فإن دبيبة سيلجأ إلى خياره الثاني، بعدما جهز قائمة أخرى بحكومة «تكنوقراط» مصغرة.