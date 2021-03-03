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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان: إنجاز 50% من مستشفى «الأورمان للأطفال» في سوهاج الجديدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:59 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من الهيكل الخرساني وأعمال البناء وجارٍ بدء أعمال التشطيبات لمستشفى سوهاج للأطفال "الأورمان"، سعة 263 سريرا بمدينة سوهاج الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 50%، في إطار توفير الخدمات اللازمة لأبناء الصعيد.

وفي السياق، أوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن مبنى مشروع مستشفى سوهاج للأطفال "الأورمان" بمدينة سوهاج الجديدة مكون من (بدروم بمساحة 8296 مترا مربعا، أرضي بمساحة 7191 مترل مربعا، 6 أدوار متكررة بإجمالي مساحة 35460 مترا مربعا)، ويتم تنفيذه بأحدث المواصفات والاشتراطات.

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن هناك متابعة دورية من جانب مسئولي جهاز المدينة، لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال للانتهاء من المشروع في أسرع وقت وبأعلى درجات الكفاءة والجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة لا يدخر جهدًا في دفع العمل بالمشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الأورمان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة بموجبه بتنفيذ المستشفى وتجهيزها على نفقتها وتسليمها لجمعية الأورمان لتشغيلها وإدارتها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

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