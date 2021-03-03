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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أصلك الطيب» و«مصرية بـ100 راجل».. مبادرات لتفعيل قوى المصريين بالخارج

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:25 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك تعاونا كبيرا بين مؤسسات الدولة شهدته الفترة الماضية، ومن أبرزها التعاون في ملف مراكب النجاة بين وزارة الهجرة وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة، ومن بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو ما فتح الباب لتعاون جديد في مبادرة "أصلك الطيب" التي أطلقتها الوزارتان مؤخرًا، لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية؛ لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، تتضمن المبادرة تنسيق الجهود؛ ليتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، وتوجيه الدعم لها.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه تم إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة"، وفق ما وضعته الدولة المصرية من رؤية لرفع مستوى المعيشة لأهالي هذه القرى، بما يتناسب مع مفهوم القرى المستدامة.

وأوضح التقرير، أن الاتفاق بين الوزارتين تضمن دعم المشروعات الصغيرة في القرى المنتجة وغيرها من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بتدريب أصحاب هذه المشروعات لتطوير منتجاتهم، والمساعدة في ترويجها، وتقديم ما يلزم لاستدامة هذه المشروعات بالإضافة لتكثيف العمل على إعداد مدربين معتمدين للمساعدة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

في السياق ذاته، جاءت مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، للاستفادة من خبرات وتجارب المرأة المصرية المهاجرة بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا؛ انعكاسًا لتقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها.

ومن المقرر إطلاق المبادرة شهر مارس 2021، كونه شهر المرأة، عبر لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، للاستفادة من جهود المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها في عملية التنمية.

وجاء إطلاق مبادرة "مصرية بـ100 راجل" تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج، لوضع إطار يستطعن من خلاله المشاركة في دعم الدولة المصرية والدفاع عنها خارجيا، أمام محاولات البعض تصدير صورة مغلوطة عن مصر في عدد من المجتمعات، هذا بالإضافة إلى البدء في دمجهم ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج في تطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

استمارة التسجيل في مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" عبر الرابط:
https:cutt.usWy0lQ


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