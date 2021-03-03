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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الطريقة الكركرية» تطلق حملة خيرية لمساعدة فقراء الكاميرون

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
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أعلنت الطريقة الكركرية المغربية عن توزيع حزمة مساعدات على الفقراء والمحتاجين بدولة الكاميرون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حملات الإغاثة والمساعدة التي تقوم بها الزاوية الكركرية في المغرب وإفريقيا، وتحديدًا بمناسبة شهر رجب المعظم.

من جانبه قال الدكتور أمين غازي، المتحدث الإعلامى بالزاوية الكركرية، إن هذا الدور الإيجابى الذى تقوم به الزاوية يأتي وفقًا لتعاليم الرسول، وتابع: أخصبت الحنفية السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنات مختلفة ألوانها من الخير والعمل والدعوة إليه، فجعل شامتها بالبساطة في سمتها ووسمها تعدي نفعها وثمرة سعدها إلى الغير، فالمؤمن الذي تذوق في قلبه حلاوة نور التعرف على الله لا يهنأ له بال أو يقر له حال السعي إلا مع السعي بما في آتاه الله من رحمة ووقت ورزق له بداية نفسه إلى الحق في محاولة لجعله في مرآة محيطه.

وأوضح المتحدث الإعلامى بالزاوية الكركرية أنه ما زال مريدو الطريقة الكركرية يسلكون في حياتهم ما وسع وعاؤهم الحضور بنفس المصطفى عليه وآله وسلم على أثر السير الذي أصله الشيخ الدال سيدنا محمد فوزي الكركري، مشيرًا إلى أن الزاوية الكركرية تولت القيام بإصلاح وتطوير المجالات المختلفة التي تريدها، وذلك بعد أن تنشط في إطار معين، حيث دأبت الزاوية الكركرية إلى تفعيل الخير وإحياء الرحمة والمحبة والأمل وتقوية أواصر الأخوة والسلام والتوعية، وتقوم الطريقة الكركرية حاليا بتفعيل مبادرة خيرية إنسانية، أعنت باليتامى في قرية فومبوت بالكاميرون، حيث ملجأ دارول مصف يضم أكثر من مائة وتسعة وثلاثين شخص في ظروف صعبة.

وتابع "غازي" أن هذه المبادرة رسمت أثر السلوك في حياة الفقراء على وجوه ساكنة قرية "FOUMBOT"، حيث أعربوا في شكرهم وتقديرهم لشيخ الزاوية الكركرية سيدنا محمد فوزي الكركري- عن عظيم الحفاوة ومبلغ الرحمة التي شملت المحتاجين والفقراء في قرى الكاميرون.

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