صورة أول مجسم لفيروس كورونا

ساهم كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، بقطعة أثرية لتوثيق تجربة فيروس كورونا المستجد الذي تفشي في العالم والولايات المتحدة، لعرضها في متحف أمريكي، بحسب وسائل إعلام أمريكية.ويعد المجسم ثلاثي الأبعاد عبارة عن كرة زرقاء عليها نتوءات برتقالية، وكان فاوتشي يستخدمها من أجل شرح تعقيدات الفيروس.وقال فاوتشي: "لقد كانت هذه السنة مروعة من نواحٍ عديدة"، مضيفا: "لعقود مقبلة، سيتحدث الناس عن التجربة التي مررنا بها".والمتحف المعني بالقصة هو متحف "سميثسونيان" الوطني للتاريخ الأمريكي، في واشنطن، ويعرض فيه ملايين العينات من العلوم الطبيعية والتحف الثقافية، ويُعد بمثابة رحلة متكاملة الأركان إلى التاريخ الطبيعي، وكرم المتحف فاوتشي بميدالية الأمريكيين العظماء.وقالت مديرت المتحف، أنثيا هارتيج "إن فاوتشي ساعد في إنقاذ ملايين الأرواح وساهم في تطوير العلاج، وساعدنا في فهم الأمراض المعدية المناعة، عبر أكثر من 5 عقود من الخدمة العام".