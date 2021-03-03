التفتيش على 376 منشأة للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا» بالشرقية

قال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 376 منشأة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار "الغمراوي"، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التفتيش أسفر عن تحرير 247 محضر سلامة و57 حالة غلق إداري، لافتًا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1167 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 197 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 331 منشأة يعمل بها أطفال، أسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم فض إضرابات واعتصامات عمالية بـ5 منشآت لـ1511 عاملا، وذلك خلال شهر يناير الماضي.أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح مدير المديرية، أنه تم التفتيش على 11 شركة، واعتماد 156 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 444 تفويضا ووكالة لشركات بها 587 فرصة عمل.ولفت إلى أنه تم استخراج 5 ترخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 11 ترخيص أخرى، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون.