رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 376 منشأة للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا» بالشرقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:06 ص
التفتيش على منشأة
التفتيش على منشأة
دعاء جابر
طباعة
قال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 376 منشأة؛ للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "الغمراوي"، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن التفتيش أسفر عن تحرير 247 محضر سلامة و57 حالة غلق إداري، لافتًا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1167 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 197 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 331 منشأة يعمل بها أطفال، أسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم فض إضرابات واعتصامات عمالية بـ5 منشآت لـ1511 عاملا، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح مدير المديرية، أنه تم التفتيش على 11 شركة، واعتماد 156 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 444 تفويضا ووكالة لشركات بها 587 فرصة عمل.

ولفت إلى أنه تم استخراج 5 ترخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد 11 ترخيص أخرى، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة اليوم

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

الصور

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة