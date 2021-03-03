تسريب إجابات امتحان الألمانى لأولى ثانوى على «تليجرام»

تداول جروبات لطلاب الصف الأول الثانوي على "تليجرام" صورا لإجابة امتحان اللغة الألمانية.ورصدت "الدستور" تسريب إجابات الامتحان على جروب باسم "لجنة خاصة" للحصول على الإجابات الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس حتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.