ضبط 165 كيلو مستلزمات تصنيع مجهولة بمصنع حلويات في المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين، حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع حلويات لحيازته 165 كيلو مستلزمات تصنيع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، وإعدام 60 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما تضمنت الحملة التفتيشية تحرير 7 محاضر تموين، ومحضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وكذا تحرير محضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضر بيئة، فضلا عن تحرير 5 إنذارات بيئية وإنذارين للسير بإجراءات الترخيص.وفى ذات السياق، أفاد سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم بشن حملة تفتيشية مكبرة للمرور على المطاعم ومحلات الجزارة بمركز ومدينة شبين الكوم، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستخدام تنوع في 50 كجم كبدة، 40 كجم لحوم بلدي، 30 كجم "سجق، حمام"، بالإضافة إلى 5 كجم لحوم مفرومة ومجهزة، 10 كجم دهن، وتم محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما قامت الحملة بمتابعة تراخيص المحلات التجارية للتأكد من صلاحيتها، وتم ضبط 5 محلات تجارية تُدار بدون تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.