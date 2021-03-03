شكري يبحث مع نظيريه الفلسطيني والأردني سبل دفع عملية السلام

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيريه الفلسطيني رياض المالكي والأردني أيمن الصفدي، أخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى الجهود المبذولة لضمان نجاح عقد الانتخابات في فلسطين.وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، قبيل انطلاق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ155، مشاريع القرارات التي ستصدر في ختام أعمال الدورة العادية، وفقا لبيان السفارة الفلسطينية بالقاهرة.كما بحث الاجتماع سبل دفع عملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.