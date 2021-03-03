الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق العدالة لحقوق الإنسان في سوريا

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة تحقيق العدالة إزاء حقوق الإنسان في سوريا مهما تأخر ذلك باعتبارها عنصرا أساسيا للسلام وإنصاف الضحايا.وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينير في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في سوريا أمس الثلاثاء أن "مطالب الضحايا بتحقيق العدالة والمساءلة تعد عنصرا جوهريا لإقامة السلام الدائم".وشدد على ضرورة فعل المزيد لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد أماكن وهويات المفقودين واستعادة التوثيق المدني وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسكن والأرض والممتلكات من بين أمور أخرى.وذكر بينير أن الأطراف المتحاربة في سوريا تحاول منذ عقد من الزمن حل الصراع بالسبل العسكرية مما سمح بانتهاك جميع حقوق الإنسان قائلا إن "أطراف الصراع ارتكبت تقريبا كل الجرائم ضد الإنسانية المدرجة في ميثاق روما الأساسي للعدالة الجنائية وجرائم الحرب التي تنطبق على الصراعات المسلحة غير الدولية".من جانبه حذر رئيس الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من الاعتياد على صور الدمار والموت وإهمال معاناة الشعب السوري قائلا "انها ليست كارثة طبيعية فهناك يد بشرية وراء الأزمة". واشار الى ان اجتماعا رفيع المستوى عقد مع حلول ذكرى عشر سنوات من الموت والتشريد والدمار والتي تركت الشعب السوري بلا أمل يذكر. وبين بوزكير أن نصف عدد سكان ما قبل الصراع شرد ونزح الكثيرون منهم أكثر من مرة مشددا على ضرورة الوفاء باحتياجات السكان من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم بغض النظر عن مكان وجودهم وسيطرة أي جهة عليهم.