بدء اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس

بدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجنته الدائمة، وترأس البابا تواضروس الثاني، الاجتماع، وهو أحد اجتماعين اثنين فقط يكونان فعاليات اليوم الأخير من اجتماعات لجان المجمع.وبدأت أمس الأول اجتماعات لجان المجمع وتستمر حتى مساء اليوم، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم غدٍ الخميس.ويشهد مركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، للتحضير للاجتماع العام الذي سيجرى في الحادية عشرة من صباح الغد.