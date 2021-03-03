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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا والمجلس الأوروبي يلتقيان بالبعثات الإنسانية الدولية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:51 ص
أوكرانيا والمجلس
أوكرانيا والمجلس الأوروبي
منار أحمد
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كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بممثلين عن البعثات الإنسانية الدولية في لجنة السعادة CPV وشكروهم على عملهم.

وأعرب الطرفين عن شكرهم وتقديرهم للعمل بالبعثات الإنسانية على خط الترسيم، مشيرا إلى أنهم يقدمون مساعدة لا تقدر بثمن في تنفيذ مبادرات السلام لدينا وتدعم السكان المدنيين، مضيفين أن مبادرتكم هي التي تنقذ الأوراح في الظروف الصعبة لجبهة دونباس.

هذا وزار زيلينسكي وميشيل مركز الأمم المتحدة للخدمات الإدارية المتنقلة الممنوح تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يوفر خدمة عالية الجودة للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المباني الثابتة لـ CNAPs، بما في ذلك كبار السن من سكان المستوطنات في الخطوط الأمامية.

وقال أوليكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء ووزير إعادة الدمج، لقد حصلنا عليها بفضل شركائنا في المجال الإنساني، ويمكن لمثل هذه المراكز السفر وتقديم الخدمات للسكان المحليين.

وبدورهم، شدد ممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أهمية التكيف الاجتماعي للنازحين داخليًا من الأراضي المحتلة مؤقتًا، وتحدث موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المبادرات الإنسانية لحماية كبار السن الذين يعيشون على خط التماس..

وشكر ممثلو المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام وHALO Trust، اللذان يهتمان بإزالة الألغام، رئيس أوكرانيا لتوقيعه على قانون مكافحة الألغام. وبحسبهم، فإن هذه الوثيقة ستسرع من أعمال إزالة الألغام وتساعد في تقليل عدد ضحايا انفجارات الألغام.

وفي الوقت نفسه، دعا ممثلو المنظمات إلى استمرار تنفيذ التشريعات الخاصة بإزالة الألغام.

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