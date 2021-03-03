35 وفاة و2050 إصابة جديدة بكورونا فى بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 35 حالة وفاة بالإضافة إلى 2050 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 22141 حالة وفاة و774344 إصابة بالفيروس التاجي.