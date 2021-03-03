من هو على بومنجل الذي اعترفت باريس بقتله؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل تعرض للتعذيب والقتل على أيدي الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية الجزائرية في 1957، ولم ينتحر كما حاولت باريس تصوير الجريمة في حينه.فمن هو علي بومنجل المقتول على يد الجيش الفرنسى.- ولد بومنجل فى غليزان عام 1918.- ناشط سياسي ومحامي مشهور.-عمل كصحفيا فى جريدة إيجالييه.- كان عضو حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه فرحات عباس في 1946.- انضم إلى دائرة التقاضي في شركة شل.- انضم إلى جبهة التحرير عقب دفاعه عن الثوار الجزائريين عام 1955.- اعتقل بومنجل خلال الثورة الحريرية الجزائرية بالعاصمة فى 9 فبراير 1957.-تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله وتم قتله فى 23 مارس 1957.