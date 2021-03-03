رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

متهم بسرقة هاتف محمول بالنزهة: «اشتريت بفلوسه مخدرات»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:50 ص
متهم
متهم
حسام التمساح
طباعة
كشفت اعترافات متهم بسرقة هاتف محمول من فتاة، بدائرة قسم شرطة النزهة، أنه قام ببيع الهاتف وشراء مواد مخدرة بالأموال.

وتبين من تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهم استخدم سلاح أبيض في الواقعة وتمكن من إرهاب المجني عليها وسرقة الهاتف المحمول والهروب من مسرح الجريمة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "م.ع"، بسرق المجني عليها "ت. م"، وكان ذلك بالطريق العام وبطريقة التهديد باستعمال سلاح أبيض بأن أشهر في وجهها سلاحا أبيض "كتر" وههددها باستعماله، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وسل مقاومتها وارتكاب السرقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن في حال عودة المجني عليها إلى محل أقامتها بالعقار دلف المتهم خلفها وقام بالإمساك بها واضعا سلاح أبيض بجانبها، مهددا إياها وتمكن من سرقة هاتفها الجوال وفر هاربا، لتقرر محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 114.7 مليون

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

الصور

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة