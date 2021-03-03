متهم بسرقة هاتف محمول بالنزهة: «اشتريت بفلوسه مخدرات»

كشفت اعترافات متهم بسرقة هاتف محمول من فتاة، بدائرة قسم شرطة النزهة، أنه قام ببيع الهاتف وشراء مواد مخدرة بالأموال.وتبين من تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهم استخدم سلاح أبيض في الواقعة وتمكن من إرهاب المجني عليها وسرقة الهاتف المحمول والهروب من مسرح الجريمة.وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "م.ع"، بسرق المجني عليها "ت. م"، وكان ذلك بالطريق العام وبطريقة التهديد باستعمال سلاح أبيض بأن أشهر في وجهها سلاحا أبيض "كتر" وههددها باستعماله، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وسل مقاومتها وارتكاب السرقة.وأشارت التحقيقات إلى أن في حال عودة المجني عليها إلى محل أقامتها بالعقار دلف المتهم خلفها وقام بالإمساك بها واضعا سلاح أبيض بجانبها، مهددا إياها وتمكن من سرقة هاتفها الجوال وفر هاربا، لتقرر محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم.