«وقفة رجالة» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع السابع على التوالى

واصل الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة"، تحقيق إيرادات قياسية بعد وقت طويل من طرحه بدور العرض السينمائي، وتصدره لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع السابع على التوالي متفوقا على كل الأعمال العربية والأجنبية المعروضة.وجمع فيلم "وقفة رجالة" حتى الآن 19 مليون جنيه بشباك التذاكر المصري رغم الصعوبات التي تواجه الأعمال بسبب كورونا وقلة عدد جمهور السينما بشكل عام وهي إيرادات مميزة بالنسبة للظروف الحالية التي تواجه صناعة السينما.الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية."وقفة رجالة"، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.