رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«وقفة رجالة» يتصدر شباك التذاكر للأسبوع السابع على التوالى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:03 ص
وقفة رجالة
وقفة رجالة
محمد قدري
طباعة
واصل الفيلم الكوميدي الجديد "وقفة رجالة"، تحقيق إيرادات قياسية بعد وقت طويل من طرحه بدور العرض السينمائي، وتصدره لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع السابع على التوالي متفوقا على كل الأعمال العربية والأجنبية المعروضة.

وجمع فيلم "وقفة رجالة" حتى الآن 19 مليون جنيه بشباك التذاكر المصري رغم الصعوبات التي تواجه الأعمال بسبب كورونا وقلة عدد جمهور السينما بشكل عام وهي إيرادات مميزة بالنسبة للظروف الحالية التي تواجه صناعة السينما.

الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة، وتتطوّر الأحداث لتقودهم للسفر إلى إحدى المدن الساحلية.

"وقفة رجالة"، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

3 أشقاء يقتلون أخيهم بمعاونة الأب.. و«عشماوي» يقتص منهم

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة اليوم

الصور

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة