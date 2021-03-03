شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

أقدم شاب على موقف بطولي، في مدينة دمياط، بإنقاذه سيدة من الغرق، بعد أن سقطت من أعلى الكوبري العلوي بمدينة دمياط، حيث فوجئ الأهالي بسقوط السيدة في نهر النيل، وكادت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.وأنقذ شاب يدعى باسم بركات، السيدة قبل أن تلفظ أنفاسها جراء الغرق، حيث قال إنه كان يعمل بجوار المعدية التي تنقل الركاب بمنطقة الأعصر الأولى، "وفوجئت بالسيدة تقاوم الغرق، وأنا لا أجيد السباحة بالشكل الكافي، فقمت بالقفز في نهر النيل بملابسي وهاتفي المحمول، وأشرت للصيادين الموجودين في إحدى المراكب، وقاموا بالتحرك بالمركب وقاموا بالنزول إلى نهر النيل وإنقاذ السيدة وإخراجها، وتم انتشالها وإخطار قوات الإسعاف".كما تم نقل السيدة إلى مستشفى دمياط التخصصي عبر سيارات الإسعاف لتلقي العلاج، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.