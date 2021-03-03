مشاجرة بين طلاب أمام المدرسة الثانوية العسكرية بنين بأكتوبر (فيديو)

نشبت مشاجرة بين طلاب بالصف الأول الثانوي في مدرسة السادس من أكتوبر الثانوية العسكرية بنين بالحي السادس في أكتوبر، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي.وتدخل مدير المدرسة على الفور، وعمل على فض الاشتباك بين الطلاب، وإنهاء الواقعة التي حصلت «الدستور» على فيديو يوثق لحظة حدوثها.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة من المنزل في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.