الإندبندنت: هانكوك يستبعد اتباع النهج الإقليمي في تخفيف قيود الإغلاق

استبعد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اتباع نهج إقليمي فيما يتعلق بإنهاء إجراءات الاغلاق لمواجهة فيروس كورونا في إنجلترا، وأصر على "أننا سنتحرك" من خريطة الطريق الحالية كدولة واحدة.وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية -في سياق تقرير أوردته في موقعها على الانترنت اليوم الأربعاء- أنه على غرار نهاية الذروة الأولى للوباء تنخفض الإصابات الآن بمعدلات مختلفة في جميع أنحاء البلاد حيث أبلغت بعض المناطق عن عدم وجود حالات إصابة تقريبا بفيروس كوفيد-19 تقريبًا، بينما ارتفعت الأرقام في أماكن أخرى في خلال الأسابيع الأخيرة.وأثار ذلك -بحسب الصحيفة- دعوات لتخفيف القيود في أجزاء من إنجلترا مع انخفاض عدد الحالات بما في ذلك بليموث وجزيرة وايت وبرايتون.ومن جانبه وجه بن برادشو النائب عن مدينة إكستر في مقاطعة ديفون حيث يبلغ معدل الاصابة 49 حالة لكل 100 ألف، سؤالا لوزير الصحة قائلا: ​​"ما هو المبرر لإبقاء ناخبي تحت إجراءات الإغلاق فضلا عن إغلاق الشركات المحلية خلال عيد الفصح وما بعده لأن المعدلات في مكان آخر كانت أعلى؟"وأجاب هانكوك قائلا: "من الواضح أنه كان لدينا نظامًا متدرجًا خلال الخريف. وكان أحد التحديات التي وجدناها هو الأشخاص الذين يسافرون من جزء من البلاد حيث المعدلات أعلى من تلك التي تكون فيها أقل.وأضاف "لذا بينما لا نستبعد اتباع نهج محلي لمواجهة تفشي المرض، فإننا سنتحرك وفقا لخريطة الطريق كدولة في جميع أنحاء إنجلترا."وأضافت الصحيفة أنه في الوقت نفسه تم نشر بيانات جديدة تظهر أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا وأكثر في إنجلترا قد اكتسبوا الآن مناعة ضد كوفيد-19.وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن هذا "على الأرجح بسبب معدل التطعيم المرتفع في هذه المجموعة". وفي جميع الفئات العمرية، يُعتقد الآن أن واحدًا من كل أربعة أشخاص لديه أجسام مضادة لفيروس كورونا.وأوضح مكتب الإحصاءات الوطني أن لندن لا تزال تتمتع بأعلى مستوى من إيجابية الأجسام المضادة بين مناطق إنجلترا حيث قدر بنحو 29.1 في المائة لمدة 28 يومًا حتى 11 فبراير، في حين أن الجزء الجنوب الغربي لديه أدنى معدل عند 16.3 في المائة.ومع استمرار تقدم بريطانيا بوتيرة سريعة، أخبر هانكوك مجلس العموم بأن دعوات لتلقي اللقاح يتم إرسالها الآن إلى الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.وقال وزير الصحة البريطاني إنه "بالنظر إلى أن برنامج التطعيم لدينا بدأ منذ 12 أسبوعا اليوم فمن الآن سنبدأ بجدية برنامجنا للتلقيح الثاني الذي يتزايد عدد متلقيه خلال شهر مارس.وأضاف: "يمكنني أن أؤكد أننا قد أخذنا هذه الجرعات الثانية في الاعتبار ات الخاصة بتوقعاتنا للإمداد ونحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في تقديم لقاح لجميع الفئات ذات الأولوية بحلول 15 أبريل وجميع البالغين بحلول نهاية يوليو."