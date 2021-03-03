360 إصابة جديدة بكورونا فى أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 172 ألفًا و816 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت وكالة أنباء "أركا" الأرمينية اليوم الأربعاء- أن هناك 168 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 163 ألفًا و906 أشخاص.وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3202 وفاة بينها 819 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.