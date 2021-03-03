كينيا تتلقى مليون جرعة من لقاح كورونا

أفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة في كينيا بتلقي البلاد لأكثر من مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كجزء من برنامج كوفاكس العالمي.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن طائرة تحمل أكثر من مليون جرعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" قد هبطت في مطار "جومو كينياتا" الدولي في العاصمة الكينية (نيروبي) منتصف الليلة الماضية.وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذه الشحنة جزء من الجرعات المخصصة بشكل مبدئي لكينيا والتي تبلغ 5ر3 مليون جرعة، وذلك وفقا للبيان المشترك الصادر عن وزارة الصحة الكينية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي والتحالف العالمي للقاحات.