التفاصيل الكاملة لتعيينات البترول بشركة بتروسيف

أعلنت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة (بتروسيف) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للوظائف التالية:عدد 1 أخصائى مشتريات محلية بالإدارة العامة للمهمات بخبرة متخصصة لا تقل عن ٣ سنوات.عدد 1 أخصائى تدريب بالإدارة العامة بخبرة متخصصة لا تقل عن ٣ سنوات.عدد 2 Fire alarm & Control Systems Design Engineerعدد 1 Firefighting Engineerعدد 1 Senior Light current& Control Systems Installation Engineerعدد 1 Piping Engineerعدد 1 Lightning Protection & Earthing Systems Design Engineerعدد 2 oil spill response Engineerعدد 1 مدير إدارة التكاليف والدراسات الاقتصادية.عدد 1 رئيس قسم الأجور والمزايا النقدية.عدد 1 رئيس قسم الضرائب.عدد 1 للعمل بأنشطة قطاع استشارات البيئة.وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملئ الاستمارة عبر الدخول على بوابة تواصل قطاع البترول المصري في موعد أقصاه ١٦ مارس ٢٠٢١.للدخول على بوابة التواصل وملئ الاستمارة (اضغط هنا)https:intranet.petroleum.gov.egloginملحوظات هامة:- يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية)، وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.- في حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل، سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.