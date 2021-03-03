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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لتعيينات البترول بشركة بتروسيف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:02 ص
شركة بتروسيف
شركة بتروسيف
سيد الابنودى
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أعلنت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة (بتروسيف) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، احتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للوظائف التالية:

عدد 1 أخصائى مشتريات محلية بالإدارة العامة للمهمات بخبرة متخصصة لا تقل عن ٣ سنوات.
عدد 1 أخصائى تدريب بالإدارة العامة بخبرة متخصصة لا تقل عن ٣ سنوات.
عدد 2 Fire alarm & Control Systems Design Engineer
عدد 1 Firefighting Engineer
عدد 1 Senior Light current& Control Systems Installation Engineer
عدد 1 Piping Engineer
عدد 1 Lightning Protection & Earthing Systems Design Engineer
عدد 2 oil spill response Engineer
عدد 1 مدير إدارة التكاليف والدراسات الاقتصادية.
عدد 1 رئيس قسم الأجور والمزايا النقدية.
عدد 1 رئيس قسم الضرائب.
عدد 1 للعمل بأنشطة قطاع استشارات البيئة.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملئ الاستمارة عبر الدخول على بوابة تواصل قطاع البترول المصري في موعد أقصاه ١٦ مارس ٢٠٢١.

للدخول على بوابة التواصل وملئ الاستمارة (اضغط هنا)
https:intranet.petroleum.gov.eglogin

ملحوظات هامة:
- يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية)، وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

- في حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل، سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.

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