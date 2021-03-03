سقوط أمطار.. الطقس السيئ يُوقف حركة الصيد بكفر الشيخ (صور)

شهدت مدن وقرى بمحافظة كفر الشيخ، تساقط أمطار بين متوسطة إلى خفيفة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، ما أدى إلى توقف عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس ونهر النيل.وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة بتوقف حركة الصيد بميناء البحر المتوسط، ورسو المراكب بالميناء، إضافة إلى رسو المراكب بالقرى المطلة على البحر ونهر النيل.وأعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا برفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، وتكليف رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.