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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة تدريجيًا ليلًا بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة وتتزايد كميات الغيوم؛ وتكون الأجواء باردة جدًا وغائمة، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، ومع ساعات ما بعد منتصف الليل تمتد الهطولات تدريجيًا لتشمل أغلب الأنحاء الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحيانًا في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات خلال ساعات الليل، ومن خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة؛ حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة جدًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرةً أحيانًا ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق؛ ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ومن المحتمل أن تشهد قمم الجبال العالية في جنوب المملكة، خلال ساعات الفجر والصباح، هطولا لزخات من الثلج تكون غالبًا ممزوجة مع المطر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات تدريجيًا وتتناقص كميات الغيوم، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر وتخف سرعتها خلال ساعات الليل.

ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 - 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 4، وفي مرتفعات الشراة 11 - 2، وفي مناطق البادية 18 - 3، وفي مناطق السهول 14 - 4، وفي الاغوار الشمالية 21 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 12، وفي البحر الميت وخليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.

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