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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10535 إصابة جديدة بكورونا فى روسيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:01 ص
كورونا
كورونا
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سجلت روسيا 10 آلاف و535 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و278 ألفا و750 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، وكان من بينها 1316 إصابة بدون أعراض سريرية.

وأشار البيان إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1284 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سانت بطرسبرج بـ962 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 691 حالة إصابة.

وأوضح أنه تم تسجيل 452 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 87 ألفا و348 حالة وفاة.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 15 ألفا و694 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و853 ألفا و734 شخصا.

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